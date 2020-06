Juuni alguses Tõrva vallas kadunuks jäänud mees leiti surnuna

www.DELFI.ee RUS 56

Küünal Foto: Argo Ingver

Valgamaa piirkonnapolitseinik Sander Karu ütles, et täna päeval leidis kohalik talumees Linna külas metsaservast mehe surnukeha. Politsei selgitas, et tegu on juuni alguses kadunuks jäänud Raivoga.