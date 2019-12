Jüris konfiskeeriti üle 60 kilo uimasteid

Kinnipidamisel konfiskeeriti ligi 54 kilo amfetamiini, 2 kilo kokaiini ja 10 kilo ecstasyt (MDMAd), mille eest tänavamüügis oleks teenitud ligikaudu 1,5 miljonit eurot. Uurimise käigus selgitatakse välja, kas kõik leitud ained olid mõeldud Eesti turule.

MTA narkotalituse juhi Raul Koppelmaa sõnul laekus informatsioon, et antud aadressil võivad isikud käidelda ebaseaduslikult suuri koguseid narkootilisi aineid, juba mõned kuud tagasi. „Narkootikumide vastasel võitlusel on iga vihje ja informatsioon väga oluline ja kõiki neid kontrollitakse täie tõsidusega,“ ütles Koppelmaa.

Järgmisel päeval peeti kahtlustatavatena kinni Harjumaal kaks Läti kodanikust kullerit ning selgus, et narkoootilised ained transporditi Eestisse Läti Vabariigist.

Viimase aasta jooksul on nii MTA kui ka keskkriminaalpolitsei pidanud kinni mitmeid inimesi, kes käitlevad korraga kilo või enamgi ülipuhast kokaiini. Neist enamik on tänaseks juba ka karistada saanud. "Eesti elatustaseme tõusuga tõuseb ka nõudlus kallimate narkootikumide, näiteks kokaiini järele. Seda nõudlust asus esmaste kogutud tõendite põhjal täitma ka seesama kolmeliikmeline grupp, kel nüüd tulebki vahi all olles analüüsida, kas mõned tuhanded teenitud eurod kaaluvad üles potentsiaalselt kümne või enama aasta pikkuse vangistuse,“ sõnas riigiprokurör Vahur Verte.

Kriminaalasja kohtueelset menetlust viib läbi MTA ning juhib riigiprokuratuur.