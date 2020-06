Jüri Ratas: annetuse puhul oli vaid üks küsitavus

Ratas ütles, et Keskerakonna ainus viga päevakajalsie annetusskandaali teemal oli see, et partei pidanuks proaktiivsemalt sekkuma - raha päritolu oleks pidanud kontrollima koheselt. Seda tehti aga mitmeid kuid hiljem, 27. mail.

"Kui see vestlus (Juhastega - toim.) oleks minut peale annetust, oleks see vestlus olnud täpselt samasugune," kaitses Keskerakonna esimees siiski. Tema sõnul oli annetuse osas tegelikult ainult üks küsitavus - annetus võib olla perekonnaseadusega vastuolus.

Siiski möönis ta järgmisel hetkel, et Ekspressi artiklist tulenevalt oli ka teisi küsimusi õhus ja seetõttu otsustaski Keskerakond raha tagastada.

Ratas lisas, et tal ei ole täna infot, mis oleks olnud erakonna võimalused raha päritolu ja tagamaid täpsemalt välja uurida või välja selgitada, kas seal ka midagi kriminaalset oli. Ta avaldas heameelt, et prokuratuur selle uurimise algatas. "See on ainus viis saada selgust, kas siin on midagi valesti tehtud. Soovin jõudu prokuratuurile," ütles Ratas.

Ajakirjaniku küsimusele, kas uurimise käigus millegi kriminaalse leidmise korral on siis avalikkus õigesti mõistnud, et peaministrina astab tagasi, Ratas otsesõnu ei vastanud.

Ta ütles, et tagasiastumist soovitakse muidugi koheselt, aga tema teada ei ole seal siiski midagi kriminaalset peidus. Ratas ütles, sellise kindluse on ta saanud jutuajamistest erakonnajuhtidega. "See on minu veendumus ja teadmine. Saan aru, et kohe soovitakse vastuseid, aga täna on see prokuratuuri käes ja prokuratuur peab otsustama, mis ta teeb sellega," ütles Ratas.