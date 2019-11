Sõidukit juhtinud 28-aastasel naisel tuvastati kriminaalne joove ning naine toimetati haiglasse täiendavasse tervisekontrolli. Autos viibis õnnetuse hetkel ka koer, kes ehmatusest jooksu pistis. Liiklus on sündmuskohal vabastatud. Õnnetuse osas on algatatud kriminaalmenetlus. Kõik õnnetuse täpsemad asjaolud on väljaselgitamisel.