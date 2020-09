Joobes ja juhtimisõiguseta autojuhile mõisteti 21-päevane arest ja jäeti autost ilma

29. augustil Sillamäel patrullinud Narva politseijaoskonna politseinikud märkasid kella 1 paiku öösel Gagarini tänaval ebakindla sõidustiiliga sõiduautot Mazda, mis võis viidata sellele, et roolis on alkoholi tarvitanud juht.

Sõiduki peatanud korrakaitsjad selgitasid välja, et roolis on juhtimisõiguseta sõidukijuhtimise eest korduvalt karistatud kohalik elanik, kes oli ka alkoholijoobes.

Juhtunu kõigi asjaolude väljaselgitamiseks alustati väärteomenetlust.

"Mehe eelnev käitumine viitas sellele, et sõiduki olemasolul võib ta jätkata rikkumiste toimepanemist. Sellepärast taotlesin kohtus nii aresti kui ka sõiduki konfiskeerimist, millega kohus ka nõustus," sõnas Narva politseijaoskonna juhtivuurija Dmitri Narolin.

Narolin rääkis, et paraku oli mehe elukaaslane rikkumise toimepanemisest teadlik. "Kahjuks naine ei takistanud elukaaslast rooli istumast ning istus sellesse autosse ka ise. Selline käitumine on vastutustundetu nii roolikeeraja kui ka reisija poolt. Lähedased peaks olema huvitatud sellest, et neile kallid inimesed ei paneks ohtu ei end ega teisi," lisas Narolin.

Sel aastal on Narva politseijaoskonna politseinikud kinni pidanud 111 roolikeerajat, kel puudus sõiduki juhtimisõigus, ja 274 joobes sõidukijuhti.