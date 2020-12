Jõgevamaalane kaotas kelmidele 33 000 eurot

Nimelt tegi mees vene keelt kõnelenud kelmide mahitusel paari kuu vältel mitmeid ülekandeid väidetavale investeerimisplatvormile, teatas Delfile Lõuna politseiprefektuur..

Lisaks võtsid kelmid üle ka mehe arvuti ning tegid ka ise mõned ülekanded kuniks arvelduskonto omanik avastas, et tema kontolt on kadunud 33 000 eurot. Kahtlustades, et ta on petta saanud, pöördus mees abi saamiseks politsei poole. Juhtunu üksikasju selgitab politsei kriminaalmenetluses.