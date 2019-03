Jõgevamaal sõitis joobes juht veokiga kraavi

Õnnetus juhtus kella 14 ajal, kui joobes juht kaotas oma veoki üle kontrolli, misjärel haagisega veok kraavi paiskus. Masinas oli vaid juht, kes sai viga ning meedikud viisid ta haiglasse.

Õnnetuse järel jäi koormaga raskeveok teele risti, selle last paiskus teele laiali. Sündmuskohal on liiklus oluliselt häiritud ning ümbersuunatud. Liiklust on reguleerimas politseipatrull.

Ümbersõit Härjanurme ristist on korraldatud Saduküla ja Pikknurme kaudu ning Tammiku ristist Pööra, Saduküla ja Pikknurme kaudu.