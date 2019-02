Jõgevamaal hukkus tulekahjus 61-aastane mees

Täna, 27. veebruaril kell 11.12 teatati, et Jõgevamaal Jõgeva vallas Vaiatu külas põleb elumaja. Päästjate saabudes tuli ühekordse krohvitud palkmaja ühe poole välisuksest ja räästa alt paksu suitsu. Ruumidest olid välja saanud majaelanikust mees ja tema tuttav naine. Pääsenud andsid põlengust teada teises majapooles elavale mehele. Häirekeskusesse helistas ja päästjad kutsuski kohale tema. Suitsusukeldumise varustuses päästjad sisenesid põlevasse majapoolde, kus põles kaks tuba ning kuumus oli ruumides juba suur. Ühest toast leiti hukkunud 61-aastane meesterahvas. Tulekahju kustutati paari tunniga. Päästjatel õnnetus ära hoida tule levik pööningule ning teise majapoolde. Põlengu täpne tekkepõhjus on selgitamisel.

Päästjad olid põlenud majas mõned aastad tagasi käinud kodukülastusel, et selle elanikele tuleohutusalast nõu anda. Kuigi elektripaigaldised olid vananenud ning maja ise amortiseerunud, siis otsest tuleohtu põhjustavaid probleeme toona ei leitud. Suitsuandur oli olemas ja kütteseadmed hooldatud. Siiski hakkas silma, et suitsetati siseruumides. Selgus, et kuigi põlenud majapooles oli hiljuti samuti suitsuandur olemas olnud, siis oli see elanikust mehe suitsetamise peale häiret andma hakanud ning viimane oli segava seadme seepeale laest alla võtnud.

Sel aastal on Eestis tulekahjudes hukkunud juba 9 inimest. Eelmise aasta samal perioodil oli tulesurmi 6. Umbes pooled hukkunutega tulekahjudest põhjustab hooletu suitsetamine või suitsuga magama jäämine. Päästetöötajad juhivad tähelepanu, et suitsetada on ohutum ruumidest väljas ja sigaret tuleb pärast suitsetamist alati hoolikalt kustutada. Tuhatoosi puudumisel on selleks kohane kasutada näiteks veega purki.