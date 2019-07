Jõgevamaal hukkus mootorrattaga teelt välja sõitnud mees

Täna kella 12.45 paiku juhtus Jõgevamaal Mustvee linnas liiklusõnnetus, milles hukkus mootorrattaga teelt välja sõitnud 47-aastane mees.

Esialgsetel andmetel kaldus mootorratas lauges vasakkurvis paremale teelt välja. Mootorratast juhtinud 47-aastane mees suri saadud vigastustesse sündmuskohal ja 51-aastane kaasreisija toimetati raskes seisundis haiglase.

Lõuna prefektuuri operatiivjuhi Argo Turba sõnul on hetkel veel vara öelda, mis asjaoludel mees teelt välja sõitis ning milline oli mootorratta kiirus.

„Seni oleme tuvastanud, et mootorrattur omas vastava kategooria juhtimisõigust. Samuti teame, et juht kandis peas kaitsekiivrit, paraku ei teinud seda kaasreisija, 51-aastane mees. Head tee- ja ilmastikuolud vähendavad juhtide ohutunnet, kuid ärge kaotage valvsust liikluses ja pidage kinni piirkiirusest. Ühtlasi on väga oluline, et kõik mootorratturid ja ka nende kaasreisijad kasutavad nõuetekohast kaitsevarustust,“ lisas operatiivjuht.

Juhi võimaliku joobe selgitab välja ekspertiis. Teelõigul on suurim lubatud sõidukiirus 50km/h.