Jõgeval pussitas 53-aastane mees joomakaaslase surnuks

Eile õhtul sai politsei teate, et Jõgeval Suure tänava kõnniteelt leiti torkehaavadega teadvusetu 53-aastane mees. Meedikud alustasid sündmuskohal kohe kannatanu elustamisega, kui paraku olid mehe vigastused sedavõrd rasked, et tema elu päästa ei õnnestunud. Politseiuurijad asusid sündmuskohal infot koguma ning mõne aja möödudes peeti kuriteos kahtlustatavana kinni 59-aastane mees, keda kahtlustatakse tuttavale mehele raske tervisekahjustuse põhjustamises, mille tagajärjel kannatanu suri.

Jõgeva politsei juhtivuurija Veiko Kõre sõnul olid mehed omavahel tuttavad ja tarvitasid traagilistele sündmustele eelnevalt üheskoos alkoholi. "Kuivõrd jook ühel hetkel otsa sai, läksid mehed koos poodi uue järele, ent läksid teel omavahel sedavõrd tülli, et 59-aastane mees haaras noa ning lõi sellega tuttavat," kirjeldas Kõre. Politsei pidas kahtlustatava kinni ja toimetas arestimajja.

Ringkonnaprokurör Anneli Hinto kinnitas, et taotleb kohtult kahtlustatava vahistamist. "Praeguseks on olemas põhjendatud kuriteokahtlus, mis kirjeldab alkoholijoobes mehe ettearvamatut ja ohtlikku käitumist. Prokuratuuri seisukoht on, et vabaduses võiks kahtlustatav jätkuvalt ohtlik olla."

Politseiuurija lisas, et kuigi selle traagilise sündmuse täpsemad asjaolud on alles selgitamisel, näeme politseitöös, kuidas alkoholi liigtarbimine ja muud sotsiaalsed probleemid on sageli asjaolu, miks purjutanute konflikt viib tõsise vägivallani. "Kõige sagedamini saabki vägivald alguse tavalisest olmetülist, mille käigus üks pool otsustab teist lüüa," kirjeldas juhtivuurija lisades, et nüüdki vajab selgitamist sedavõrd traagilistele tagajärgedele eelnenud sündmuste käik.

Ta palub seejuures ka kohalike abi, kes võisid eile õhtupoolikul kella 21 paiku Jõgeva Suurel tänaval toimunud sündmusi või seal liikunud ning tülli pööranud mehi näha. "Kõigil, kel on eilse sündmuse kohta infot või politseiuurimisele kaasa aitavat teavet, palume sellest teada anda telefonil 5032272 või e-kirja teel veiko.kore@politsei.ee," ütles ta.