Järvamaal uppus kolme päevaga kolm meest

21. juulil kell 18.09 teatati, et Järva maakonnas Järva vallas Albu küla läks mees tehisjärve ujuma ja ei tulnud enam tagasi. Päästjad leidsid uppunud 35-aastase mehe umbes tunni pikkuse otsimise järel ning tõid surnukeha kaldale.

21. juulil ennelõunal kella 10.38 ajal leiti Viljandi maakonnas Viljandi vallas Kivilõppe külas oma elukoha juures asuva tiigi veest 62-aastase mehe surnukeha. Päästjad aitasid uppunu kaldale tuua.

19. juulil kella 5.22 ajal leiti Võru vallas Verijärve külas tiigist uppunud 71-aastane mees.

Päästjad hoiatavad, et oma ujumisvõimete ja tervisliku seisundi ülehindamine võib vette minnes maksta elu. Turvalisem on alati minna ujuma koos tugevama kaaslasega ja hoida suplemisel kalda lähedusse, kus jalad põhja ulatuksid. Turvalisem on ujuda ka valvega randades.