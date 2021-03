Järvamaal kulmineerus ämma solvamine püssipaukudega

Kell 23:28 sai Häirekeskus teate, et Koigi alevikus on kuuldud laske. Sündmuskohal selgus, et relvast on lastud kortermaja ust.

Politseinikud pidasid juhtunuga seoses kinni 46-aastase mehe, kelle elukoha läbiotsimisel leiti ka relvataoline ese.

Järva Teataja andmeil olid kõlanud püssilasud kulminatsioon tülile, mille kõigus üks kohalik noormees oli väidetavalt solvanud kohaliku kurikaela ämma.

Mehe suhtes alustati kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb avaliku korra rasket rikkumist.