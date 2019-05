Jaanuaris peokaaslast pussitanud ja seejärel viinavargile läinud mees läheb kuueks aastaks vangi ja saadetakse siis riigist välja

Pärast kannatanu ründamist ei jäänud Tenison sündmuskohale ega taganud talle abi osutamist. Selle asemel soovis ta jätkata alkoholi tarvitamist ning suundus kauplusesse, kus püüdis varastada pudeli viina.

Turvatöötaja pidas mehe pisivarguses kinni. Selleks hetkeks olid politseinikud välja selgitanud võimaliku ründaja isiku ning ta peeti kaupluses kinni ja toimetati politseijaoskonda.

„Kahtlustatava näol on tegemist isikuga, kelle kuritegude toimepanemise dünaamika on erinev – vargused, kehaline väärkohtlemine, võõra asja süütamine, vägivalla kasutamine turvatöötaja suhtes ning seetõttu on tema puhul suur tõenäosus uute kuritegude toimepanemiseks,“ ütles vanemprokurör Maarja Germann jaanuaris pärast mehe kinnipidamist.

Prokuratuur taotles toona kohe mehe vahistamist, kuna kahtlustatava puhul oli oht uute kuritegude toimepanemiseks. Kaks kuud enne intsidenti oli mees süüdi jäänud varguses ja enne seda oli mehel kantud veel kolm kriminaalkaristust.

Tapmiskatse eest sai mees neli aastat ja kaheksa kuud reaalset vangistust, millele lisandus varguse eest kandmata olnud üks aasta, mis varasemalt ei pööratud täitmisele katseaja tingimustel.

Lisaks määrati Tenisonile riigist väljasaatmine, mis viiakse täide peale karistuse kandmist. Samuti rakendub peale väljasaatmist Tenisonile ka seitsme aasta pikkune Eestisse sissesõidukeeld.