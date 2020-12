JÄÄ EI KANNA | Maardus läksid lapsed õrnale jääle, päästeamet jõudis halvima ennetada

Õrn jääkiht on möödunud päevadel veekogudele meelitanud teisigi lapsi, aga ka lemmikloomi. Ühtegi inimkannatanuga õnnetust õnneks juhtunud ei ole, küll aga juhtus eile üks traagiline õnnetus koeraga.

Nimelt said eile kella 13.15 ajal päästjad väljakutse Viimsi valda, kus rannast ca 20 m kaugusel oli koer läbi õhukese jää vajunud. Kohale kiirustanud päästjad jõudsid koerani u kella 13.41 paiku, kuid kahjuks ei pidanud koerakese jõud külmas vees elu eest võitlemisele vastu ning ta suri.

Kaht meest ja last varitses oht keset matkamist

Eile kell 15.12 sai häirekeskus teate, et Rae vallas Suuresta külas on metsamatka ajal läbi rabajärve õhukese jää vajunud kaks meest ning kaks last. Lähedal jalutanud inimesed tõttasid neile appi ning päästjate saabudes olid kõik vette kukkunud veest välja aidatud, kuid täiesti külmunud. Päästjad andsid kannatanud üle kiirabile, kes toimetas nad haiglasse.

Õismäel kaks juhtumit järjest

Esimene teade ohtlikust intsidendist jõudis Põhja päästekeskusele aga lõuna ajal, kui häirekeskusele teatati, et Õismäel kõnnib laps mööda õhukest jääd ning ei allu vanema korraldustele. Õnneks oli laps päästjate saabudes jäält siiski ära tulnud.

9. detsembril kell 18.32 said päästjad teate, et taaskord on Õismäel laps õhukesel tiigijääl. Laps tuli päästjate saabudes tiigilt ise ära ning talle tehti selgitustööd ja anti üle politseile, kes toimetas ta vanaema juurde. Vanaema lubas lapsega rääkida, et selline tegevus on ohtlik.

Jää ei kanna! Sellele minek on eluohtlik

Päästeamet paneb inimestele südamele, et kuna viimaste päevade miinuskraadid on Eesti siseveekogudele tekitanud esimese jääkihi, on see veel liiga õhuke ning inimest ei kanna. Esimene jää meelitab sageli ligi lapsi, kes mänguhoos unustavad, et nõrk jää peidab endas suurt ohtu.

„Nõrgal jääl juhtub inimestega õnnetusi igal aastal. Esimene jää meelitab sageli ligi lapsi, kes mänguhoos unustavad, et nõrk jää peidab endas suurt ohtu. Arvestada tuleb sellega, et piisavalt tugeva jää tekkimine võtab aega ning nõuab püsivaid miinuskraade. Praegustes oludes jääle minnes võivad tagajärjed olla fataalsed,“ ütles Päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Mikko Virkala.