Istungid Savisaarele altkäemaksu andmises süüdistatavate üle lükkusid taas kolm nädalat edasi

Kohtunik Anne Rebase haigestumise tõttu ei saanud istungid toimuda 6. märtsist 7. aprillini, kuid esialgse kava järgi planeeriti täna ajakavaga jätkata, ütles Harju maakohtu pressiesindaja Viivika Siplane Delfile.

Tänaseks oli aga planeeritud Vello Kunmani episood, kuid prokuratuuri viimased tõendid on veel uurimata ja tõendite uurimise järjekorra muutmisega menetlusosalised nõus ei olnud.

"Seega peame kinni pidama varasemalt kokku lepitud tõendite uurimise järjekorrast ja eeldatavasti saame jätkata 29. aprillil prokuratuuri tõendite uurimisega," ütles Siplane.

Detsembri lõpus vabastati protsessist Edgar Savisaar tema tervisliku seisundi tõttu kohtu alt. Riigiprokuratuur süüdistas Savisaart Tallinna eelarvevahendite kasutamises enda ja Keskerakonna huvides, samuti neljas altkäemaksu võtmises, rahapesus ja Keskerakonnale keelatud annetuse vastu võtmises. Keskerakond on kohtu all juriidilise isikuna.

Altkäemaksu vahendamise süü omaks võtnud ekspoliitik Villu Reiljani osas lahendas kohus süüasja kokkuleppemenetluses.

Sama juhtumiga on kohtu all ka keskerakondlane Kalev Kallo, kes aga eelmisel nädalal sai Riigikogu liikmeks, millega kaasneb saadikupuutumatus.

Riigiprokuratuur teatas reedel, et valmistab ette taotlust, millega võtta Kallolt immuniteet. Otsuse, kas võtta riigikogu liikmelt kriminaalmenetluslik immuniteet, langetab riigikogu. Kui riigikogu peaks otsustama saadikule immuniteet alles jätta, siis kriminaalmenetlus peatatakse ning on võimalus, et see jätkub peale riigikogu liikme volituste lõppemist.