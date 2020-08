Isa Khalilovi advokaat: ta ei tunnista, et on süüdi. Et tema teo ja tagajärje vahel on põhjuslik seos

"Positsioon on selline, et praegu ei hakka arutama, kas ta on süüdi või mitte. See tuleb hiljem," sõnab Delfile Laagna tee kihutaja Isa Khalilovi advokaat Vladimir Sadekov.

Praegu on ta sõnul vara kohtuasja sisu üle spekuleerida ning prokuröri süüdistustele vastata. Küll aga nendib Sadekov, et kohtuekspertiisis kirjutatu oli tema jaoks esmapilgul "pisut ebaselge".

Kui pikaks protsess venida võib, seda Sadekov öelda ei oska. "Ütlen nii, et see on väga suur protsess. Inimeste surm on väga kurb. Aga ma pean suhtuma olukorda rahulikult ja kaitsma oma klienti," kommenteeribta.

"Õnnetus võis juhtuda nii, et Volvo juht ei vaadanud ümberreastumisel, et keegi tuleb tagant. Mina sõitsin otse. Osaliselt olen süüdi, aga kiirus polnud nii suur. Kiirus võis olla 120 kilomeetrit tunnis,"ütles vahi all olev Khalilov täna kohtus. Istungit jälgis esireas ka Khalilovi isa.

Kaitsja soov on hetkel kohtult saada luba Khalilov vahi alt vabastada. "Olen veendunud, et isikut pole vaja vahi all hoida," ütleb Sadekov ning lisab, et Khalilovi liikumise tõkestamiseks oleks ka elektrooniline järelvalve, nii-öelda jalavõru, piisav lahendus.

Sadekovi sõnul Khalilov kahetseb väga. "Aga ta ei tunnista, et on süüdi. Et tema teo ja tagajärje vahel on põhjuslik seos," vahendab advokaat kaitsealuse seisukohta.

Laagna teel väidetavalt Khaliloviga võidu kihutanud kollase Chevrolet' juhi advokaat Dmitri Školjar taotleb süüdistatava vahi alt vabastamist. "Sel põhjusel, et süüdistatav pole kuriteos osalenud," kommenteerib ta.

Školjar selgitab kaitstava positsiooni: "Esitatud kahtlustus pole õige. Isik pole avariis osalenud. Nad ei teadnud, et see juhtub. Nad ei saanud nendes tagajärgedes kokku leppida, et panevad koos kuriteo toime."