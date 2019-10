Investeerimiskelmid on sihikule võtnud Viljandimaa inimesed

Politsei infomaterjal Foto: Politsei- ja Piirivalveamet

Politseiuurija selgitas, et seni on Viljandi inimestele helistatud nii välismaiste suunakoodidega numbritelt kui ka Eesti numbritelt. „Tavaliselt kõnelevad helistajad vene keeles, on väga usutava, ent pealetükkiva jutuga ning survestavad inimest seni, kuni ohver sööda alla neelab. Üldjuhul soovivad kelmid üle võtta ohvri arvuti või survestavad inimesi tegema erinevatele firmadele ülekandeid. Ja kuigi praegused ohvrid on olnud väga erinevas vanuses, on suurem riskigrupp siiski vanemad inimesed, kel vene keel küll soravalt suus, ent on internetis vähem kogenenud ning seetõttu ka haavatavamad,“ hoiatas Pilt.

Juhtivuurija sõnul on sellise kuriteoliigi puhul on kõige tõhusam kaitse ennetus, informeeritus ja eelkõige inimese enda kriitikameel. Ta palub kõikidel küberruumis toimetavatel kogenud noortel viia teadmine netiohtudest ka oma eakate lähedaste ja sugulasteni. „Rääkige nendega, kutsuge neid üles ettevaatlikkusele ja viige palun nendeni teadmine, et taoliste kelmidega ei tasu telefonivestlusesse astuda ning edasise suhtluse asemel tuleb juhtunust teada anda politsei infotelefonil 612 3000,“ rõhutas juhtivuurija ning lisas, et parim on üldse võõrastele välismaistele numbritele vastamata jätta.