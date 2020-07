Internetist "peika" leidnud tallinlanna kandis kelmidele üle kokku ligi 60 000 eurot

Politseist kinnitati, et Tallinnas alustati 30. juunil menetlust selles, et käesoleva aasta veebruarist kuni juunikuuni peteti 47-aastaselt naiselt välja 59 802 eurot.

Põhja ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Marie Aava sõnas Delfile, et kannatanu ütles ülekuulamisel, et jäi suhtlusportaali kaudu suhtlema ühe mehega, kes hakkas naisele rääkima, et on välisriigis ja on hätta sattunud ning vajab erinevatel ettekäänetel raha laenuks, mille lubas tagasi kanda.

"Naine tegi paari kuu vältel rahaülekandeid ning summad aina kasvasid. Kõik täpsemad asjaolud on selgitamisel," märkis Aava.

Möödunud laupäevases Delfi erisaates rääkis Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre, et netikelmid on läinud järjest osavamaks ning teatakse, kuidas inimestelt raha välja petta. Levinud on ka taolised armuskeemid, millest eespool juttu - üldiselt pole skeemi taga üks inimene, vaid terve suurem seltskond. Ohvritega suheldakse vahetuste kaupa.