INTERAKTIIVNE GRAAFIK | Vaata, kuidas juhtus Sõle tänava avarii, kus kaks inimest viga sai

Nagu juba eelnevalt avaldatud videost nähtub (vaadatav ka allpool), hakkasid kaks sõiduautot valgusfoori roheliseks minnes kiirendama. Suurema kiiruse saavutanud sinine BMW reastus aga üks hetk ootamatult vasakule, mis võis ehmatada pisut Corvette´i juhti. Corvette tõmbas ühel hetkel külje ette ning põrutas otsa talle vastassuunas olevale Nissanile.

Kas ligi kõigest 1700kilogrammise täismassiga Corvette kaotas juhitavuse lihtsalt kiirendades või mängis rolli ka talle ootamatult ette reastunud sinine BMW, see jäägu lugeja otsustada.

Menetlust liiklusõnnetuse osas on juba alustatud, samuti on ühendust võetud ka „kiirendusvõistlusel“ osalenud BMW omanikuga ning sõidukit kasutanud isik on politseile teada ja kutse politseisse saanud, teatas liiklusjärelevalvekeskus.

Pühapäeval nimelt kell 14.58 juhtus liiklusõnnetus Tallinnas Kolde pst ja Sõle tn ristmikul, kus sõiduautot Chevrolet Corvette juhtinud 44-aastane mees kaotas sõiduki üle kontrolli ja kaldus vastassuunavööndisse ning põrkas kokku sõiduautoga Nissan Qashqai, mida juhtis 42-aastane mees.

Nissanis kaassõitjatena viibinud 41-aastane naine ja 15-aastane neiu toimetati Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Sinise BMW-ga teine kihutaja lahkus esialgu sündmuskohalt. Tänaseks on mees tuvastatud ja politsei on temaga juba ka kontakti otsinud.