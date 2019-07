Ida-Virumaal langesid kaks inimest kelmuste ohvriks

13. juulil langes Ida-Virumaal 62-aastane mees Skype’i pettuse ohvriks. Kelmid võtsid mehega mitu korda Skype teel ühendust ning pakuti investeerimisvõimalust, edastas Politsei- ja Piirivalveameti pressiesindaja Kristina Kostina. Mees avaldas küsijale oma andmed, mille tulemusel vormistati tema nimele laen ning peteti välja pangakontole laekunud raha. Kannatanule tekitati kahju summas 4510 eurot.

Vaid mõned päevad hiljem, 17. juulil laekus politseile ka teine teade kelmuse kohta Ida-Virumaal. 17. juulil helistati 66-aastasele naisele ettevõttest “Kilp ja mõõk”. Jõhvi politseijaoskonna Facebooki lehel seisab täpsustavalt, et helistaja väitis, et firma tegeleb petta saanud investeerijatele raha tagastamisega. “Kuna helistati inimesele, kes tõepoolest umbes aasta tagasi läks investeerimiskelmi õnge, siis jäi kannatanu helistajat uskuma,” kirjutab Jõhvi politseijaoskond. Naine avaldas helistajale oma andmed ja oli nõus täitma helistaja korraldusi internetipangas. Hiljem kadus naise pangaarvelt kogu raha, mis arvel oli. Taaskord oli kannatanu nimele vormistatud ka laen. Kannatanule tekitati kahju summas 1250 eurot.

Politsei tuletab veelkord meelde, et oma andmeid ei tohi mingil juhul teistele isikutele avaldada. See on ainus viis, kuidas selliste kelmuste eest end kaitsta.