Ida-Tallinna keskhaigla korruptsioonikahtluses on suurima löögi all kaks tippkirurgi

Politsei teostas eile läbiotsimised kahtlustatavate töö- ja elukohtades, samuti viidi läbi kahtlustatavate ja tunnistajate ülekuulamised. Kaks kahtlustatavat vabastati eile, ülejäänud vabastatakse pärast menetlustoimingute lõppu. Prokuratuur ei taotle ühegi kahtlustatava vahistamist.

Eriasjade prokurör Leelet Kivioja selgitas, et eile ning täna annavad kahtlustuse sisu kohta omapoolse selgituse kinnipeetavad ning jätkub tõendite kogumine.

"Edasise menetluse eesmärk on saada ammendav ülevaade kahtluse all oleva hanke läbiviimise kohta. Pärast kõigi asjaolude kindlakstegemist on prokuratuuril võimalik langetada otsus selle kohta, kas esitada süüdistus või mitte," täpsustas prokurör Kivioja.

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juhi Mati Ombleri sõnul tuleb avalikus sektoris panustada riigihangete ausale läbiviimisele ning seda aitavad tagada kõigile samad konkurentsitingimused.

"Kellegi eelistamine on avalike vahendite väärkasutamine ja lisaks saab korruptsiooni tagajärjel kannatada aus ettevõtluskeskkond. Seetõttu peavad nii era- ja avalik sektorit lähtuma kõrgematest väärtustest ning kasutusele võtma vajalikud meetmed korruptiivsete ilmingute maandamiseks," lisas Ombler.

Kriminaalmenetlust viib läbi keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo ja juhib Põhja ringkonnaprokuratuur.