Ida-Tallinna keskhaigla korruptsioonikahtluses on suurima löögi all kaks tippkirurgi

Tippkirurg maailmatasemel

Toomela edulugusid on kajastanud ka Eesti Päevaleht.



Rasmus Allikveed tutvustab keskhaigla kui üht Eesti juhtivaid lülisambakirurge. Ta on ka AOSpine Baltimaade esindaja, samuti kuulub ta Eesti Traumatoloogide-Ortopeedide Seltsi.

on Eesti juhtiv lülisambakirurg, kelle eestvedamisel on loodud esimene oma eriala keskus Eestis. Keskhaigla iseloomustab teda Baltikumi suurimate kogemustega kirurgina keeruliste lülisambahaiguste ravis.Tema töö tulemusel on Baltikum süstemaatiliselt kaasatud rahvusvahelisse lülisambakirurgide kogukonda terves maailmas. Taavi Toomela on juurutanud mitukümmend uut lülisambakirurgilist metoodikat Eestis. Dr Toomela on Eesti Artroskoopia ja Sporditraumatoloogia Seltsi, Eesti AO Alumni Seltsi ja Eesti Artroplastika Seltsi asutajaliige, kuulub Eesti Traumatoloogide ja Ortopeedide Seltsi ning on rahvusvahelise lülisambakirurgide assotsiatsiooni AOSpine liige.