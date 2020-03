Hollandis mõisteti eestlane ligi 20 aasta taguse mõrva eest 16 aastaks vangi

Mees peeti kinni ning Hollandi Välismaalaste Poliitika, Tuvastamise ja Inimkaubanduse Amet (AVIM) tegi kindlaks, et ID-kaart oli aastaid varem varastatud. Eesti politsei kaudu sai selgeks, et kahtlusalune on Juri H. Leiden-Noordi politsei alustas juurdlust ja kiiresti selgus, et mees on rahvusvaheliselt tagaotsitav aegunud kuriteo eest.

AVIM uuris vahepeal, kas mehe saab tunnistada ebasoovitavaks välismaalaseks. Ülekuulamisel andis mees vastukäivaid ütlusi. Ta ütles näiteks, et on pärit Venemaalt, on elanud 20 aastat ebaseaduslikult Saksamaal ja kasutanud valeidentiteete.

2019. aasta aprillis mõistis Haagi kohus Juri H. ebaseadusliku relvaomamise eest kaheksaks kuuks vangi. Ta paigutati Ter Apeli vanglasse. Pärast vabanemist 2019. aasta sügisel pidi mees Hollandist välja Eestisse saadetama. Mais tunnistas ta aga ootamatult üles, et on toime pannud mõrva. Politsei avas uuesti 2001. aasta mõrva juurdluse.

Alkmaar Centraal märgib, et Juri H. istub ilmselt meelsamini Hollandis vanglas, kui laseb end Eestisse saata.