Hoidume õnnetustest! Tugev tuul võib aastavahetusel pahandust tekitada

Riikliku ilmateenistuse kohaselt tuleb täna öösel saartel tuult kuni 20 m/s. Harjumaa ja Virumaa põhjarannikul on tuult kuni 18 meetrit sekundis. Kesk-Eestis ja Lõuna-Eestis võib aga tuult olla pisut vähem - 12-14 m/s.

Seetõttu juhib päästeamet aasta viimasel päeval tähelepanu pürotehniliste toodete kasutamisele.

"Ilmateenistus lubab tänaseks tugevat tuult, mistõttu tuletame meelde, et ilutulestiku kasutamisel on väga oluline jälgida ilmastikuolusid ning tugeva tuulega pürotehnikat mitte kasutada," teatas amet sotsiaalmeedias.

Üldiselt saab öösel olema üle riigi vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Öö hakul võib Ida-Eestis kohati vähest lörtsi ja lund sadada. Puhub loodetuul 5-10, puhanguti 14 m/s, saartel ja rannikul 8-13, puhanguti kuni 20 m/s. Tuul nõrgeneb ja pöördub läände alles pärast keskööd.

Teeolud:

Maanteeameti teatel on pärastlõunal on teekatted maanteedel valdavalt niisked või soolaniisked, kuid esineb ka kuivemaid lõike. Ilm on olulise sajuta ja paar kraadi on sooja.

Prognoosi kohaselt on õhtul ja öösel vähese pilvisusega ilm. Saartel ja mandri läänerannikul on mõni plusskraad, kuid mujal Eestis langeb temperatuur kuni -5 kraadini. Alates Loode-Eestist on öö hakul soodsad tingimused härmatise tekkeks, mis võib tuua teedele musta jää. Ida-Eesti kohal võib õhtul sadada vähest lörtsi või lund ja miinuskraadid võivad märjad teepinnad libedaks muuta.

Meeldetuletuseks sõidukijuhtidele:

Hoia tavapärasemast suuremat pikivahet, see annab ohuolukorrale reageerimiseks hädavajalikku lisaaega.

Õhutemperatuur on 0..-5, saartel ja läänerannikul 0..+4°C.