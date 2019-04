Hiiumaal hukkus liiklusõnnetuses jalgrattur

Täna õhtupoolikul juhtus Hiiu maakonnas traagiline avarii, kus veoki ja jalgratturi kokkupõrkes hukkus 62-aastane mees.

Õnnetus juhtus kella 20.30 paiku Hiiumaa vallas Heltermaa-Kärdla-Luidja tee 6. kilomeetril, kus praamilt maha sõitnud ning Heltermaalt Kärdla suunas liikunud veokile astus vasakult teeservast ootamatult ette ratast käe kõrval lükanud mees, teatas politsei pressiesindaja Ragne Keisk.

Esialgsetel andmetel püüdis veokijuht suurt masinat küll pidurdada, kuid kokkupõrget ta siiski ära hoida ei jõudnud. 62-aastane rattur sai kokkupõrkes sedavõrd raskelt viga, et suri sündmuskohal.

Politsei selgitas avariipaigas, et veokijuhti oli kaine, ta omas vastava kategooria juhtimisõigust ning tema sõiduvahend oli tehniliselt korras. Hukkunud ratturi kainus ning tervislik seisnud selgub ekspertiisis.

Antud teelõigul on lubatud sõidukiiruseks 90 km/h, tee õnnetuspaigal on sirge, asfaltkattega ning nähtavus on seal hea. Õnnetuse täpsemad üksikasjad selgitab politsei edasise kriminaalmenetluse käigus.

Kärdla piirkonnapolitseinik Mihkel Karjamaa märkis, et nüüdseks saabunud kevadiselt soojade ilmadega on jalgratturite ja jalakäijate hulk liikluses märkimisväärselt kasvanud.

„Liikluspildi mitmekesisus tähendab ennekõike veelgi suuremat arvestamist üksteisega. Autojuhtidel tuleb säilitada terav pilk teeservas toimuva osas ning valida kergliiklejatest möödumisel ohutu sõidukiirus. Samamoodi tuleb oma ohutuse eest jõuliselt seista ratturitel endil hoides võimalikult tee paremasse äärde ning tehes end teistele liiklejatele võimalikult hästi märgatavaks,“ kirjeldas ta.