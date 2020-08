Hiiumaa valla töötaja tappis väidetavalt rebasekutsika, vald ootab töötaja selgituskirja

Toomas Vannas töötab Hiiumaa valla all, Kärdla osavallavalitsuse haldusjuhina. Eestimaa loomakaitse liit väidab, et ametnik tappis Kärdlas inimestega harjunud rebasepoja jõhkralt haamriga. Vannas oli väidetavalt ajanud rebasekutsikat taga ning järgnenud pisikesse ruumi, kus ta olevat kuni 15 minuti jooksul tapnud haamriga rebasekutsika.

"Helistasime täna vallaametnik Vannasele ning ta tunnistas, et tappis jah haamriga selle rebase. Ainus põhjendus, miks ta seda tegi, oli see, et metsloom on ettearvamatu. Rebasekutsikas olla nurka aetuna näidanud hambaid ja urisenud. Küsimise peale, et, miks mees lihtsalt ruumist ei väljunud ja professionaalset abi ei kutsunud, ta ei vastanud," seisis loomakaitse liidu postituses.

Vannas ei võtnud toru, et lugu Delfile kommenteerida. Küll aga vastas põgusalt küsimustele Hiiumaa vallavalitsuse avalike suhete osakonna juhataja Liina Siniveer. "Selline kahetsusväärne juhtum, mis lõppes rebase surmaga, tõesti Kärdlas juhtus. Vallavalitsus ja osavallavalitsus selgitavad asjaolusid, mille põhjal langetavad otsused töötaja osas ja vaadatakse üle tööprotseduurid," edastas ta. Siniveer nentis, et Kärdla linna territoorium on väike, ümbritsetud metsadega ja seega liigub linna territooriumil metsloomi.

Pole selge, kas Vannas on oma tööandjale ehk Hiiumaa vallale tunnistanud või ümber lükanud väite, et tappis rebase. "Ootame veel töötaja selgituskirja," ütles Siniveer.

Vannasel on konto Facebookis, mille postituse all väljendavad inimesed tugevat pahameelt teo üle. Täna lõunaks oli ta konto aga selliselt sulgenud, et inimesed ei pääsenud ligi mehe fotodele ning postitustele ja võõrad ei saa kommenteerida. Nagu eelpoolgi mainitud, siis Vannas pole väidetavat tapmist kuidagi Delfile kommenteerinud.