Harku vallas hukkus kahe auto kokkupõrkes mees

Hondat juhtinud mees sai õnnetuses sedavõrd raskeid vigastusi, et hukkus sündmuskohal. Volvos viibis kolm inimest, kellest üks, kõrvalistuja, sai esialgsetel andmetel raskelt viga ja toimetati haiglasse. Teised kaks Volvos viibinud inimest on meedikute hoole all.

Politseinikud teevad praegu sündmuskohal tööd, täpsema info saadame esimesel võimalusel. Liiklus sündmuskohal on suletud.