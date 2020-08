Harjumaal hukkus sõiduauto ja mootorratta kokkupõrkes 47-aastane mees

Ida-Harju politseijaoskonna välijuht Kaja Rand kirjeldas, et nii mootorratas kui ka sõiduauto Mercedes liikusid mööda Kaberla-Kaberneeme teed. "Esialgsetel andmetel liikusid sõidukid üksteisele vastu ning olid mõlemad parasjagu möödasõidul, ent kumbki sõidukitest ei jõudnud manöövri lõpetamiseks õigeaegselt tagasi oma suunavööndisse reastuda ning nad põrkasid sõidutee keskel kokku," selgitas ta.

Välijuhi sõnul paiskusid mõlemad masinad peale kokkupõrget teekraavi. Õnnetuse tagajärjel sai mootorratast juhtinud 47-aastane mees paraku nii raskelt viga, et suri sündmuskohal. Autos viibis vaid juht ning tema õnnetuses viga ei saanud. Teada on seegi, et autojuht oli kaine ning omab juhtimisõigust. Mootorratturi kainus selgub ekspertiisis, juhtimisõigus oli tal olemas.

Raske õnnetus juhtus kurvilisel ning kitsal teelõigul, kus lubatud maksimaalseks kiiruseks on 90 km/h. "Kõrvalteed ning teelõigud, kus juht järgneva kurvi taha ei näe ning sõidutee on oluliselt kitsam kui põhimaanteedel, tuleb olla tavapärasemast tähelepanelikum, valida oskustele vastav sõidukiirus ning mistahes manöövrit alustades põhjalikult veenduda, et selleks nii aega kui ka ruumi jagub", kirjeldas politseinik.

Tänavu on liikluses kaotanud elu juba ühtekokku 37 inimest, neist kaks viimase ööpäeva jooksul.