Häirekeskuse ekspert: kui märkad inimesi kogunemas, helista kindlasti 112

"Märgates inimesi kogunemas või rikkumas liikumispiirangut, tuleks alati helistada numbrile 112. Kuna sellistele juhtumitele reageerib politsei, siis on seda ka lihtne meelde jätta, et neid teateid ootab ennekõike number 112," selgitab ta.

Viimasel ajal on meediaski palju räägitud numbrist 1247, ent too ongi ennekõike infonumber. "Kui inimene ikkagi esmalt helistab numbrile 1247, palutakse tal valida 112, et sündmus jõuaks otse koos helistaja asukohaga infobaasi. Politsei võtab kõiki selliseid teateid täie tõsidusega ja reageerib neile."

Tigase lisab, et valmis peaks olema vastama küsimustele, palju neid inimesi oli ja andma üldist kirjeldust nende välimusega kohta. "Seda on vaja selleks, et politsei leiaks üles õiged inimesed, kes võivad näiteks olla kohast, kus nad kõne ajal olid, juba lahkunud. Seetõttu tasub inimestel olla helistades kannatlik ja vastata kõikidele küsimustele, mis päästekorraldaja neilt telefonis küsib. See info on politseile päriselt vajalik ja meil tuleb pöörata tähelepanu nakatumise riskide maandamisele. Ühtlasi palume inimestel püsida kodus ja hoida oma tervist."

Numbrilt 1247 saab jätkuvalt infot kõikide viiruse levikut ja eriolukorda puudutavates küsimustes. Samuti on numbrile oodatud kõned, kus inimene vajab tuge vaimse tervise probleemides. Kui vajatakse aga appi politseid, päästet või kiirabi, tuleks jätkuvalt valida 112.

Möödunud nädalal lepiti valitsuskomisjonis kokku, et avalikes kohtades nagu välistel mängu- ja spordiväljakutel, randadel, promenaadidel, tervise- ja matkaradadel ja siseruumides tuleb hoida teiste inimestega vähemalt kaks meetrit vahet, välja arvatud kodudes ja juhtudel, kui seda pole võimalik tagada.