Häädemeeste vallas juhtunud avariis viga saanud eakas mees suri haiglas

Politsei sai teate liiklusõnnetusest Uulu külas eile hommikul kella 10.40 paiku. "Esialgseil andmeil juhtus õnnetus, kui Pärnust Ikla poole liikunud Citröeni roolis olnud 81-aastane mees asus sooritama vasakpööret, kuid ei märganud Ikla poolt Pärnu poole liikunud kaubikut Mercedes-Benz ja põrkas sellega kokku," ütles Lääne prefektuuri operatiivjuht Olev Naarits.

"Citröeni roolis olnud 81-aastane mees sai õnnetuses viga ja toimetati haiglasse, kus ta täna kahjuks suri," sõnas Naarits. "Veoki roolis olnud 64-aastane mees ja selles viibinud 47-aastane kaasreisija õnnetuses viga ei saanud," lisas Naarits.

Mõlema sõiduki juhid olid kained ja veoki roolis olnud mehel oli vastava kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus. "Citröeni roolis olnud mehe sõiduki juhtimisõigus oli tervisetõendi lõppemise tõttu peatatud," sõnas Naarits, kes lisas, et õnnetuse asjaolud täpsustatakse juhtunu suhtes alustatud menetluse käigus.

"Tahaksin aga meelde tuletada, et enne manöövri sooritamist peab sõidukijuht veenduma, et tee selleks on vaba. Päevad on üha valgemad ja päike paistab aina eredamalt, mis võib juhti pimestada ja vastassuunast lähenevaid sõidukeid on nii raskem märgata,“ ütles Naarits. „Seetõttu tuleb sõidukijuhtidel liikluses eriti tähelepanelik olla," lisas ta.

Samas vallas juhtus traagiline avarii ka pühapäeval. Kell 18.22 ajal sai häirekeskus teate raskest liiklusõnnetusest Tallinna-Pärnu-Ikla maantee 141 kilomeetril, kus hukkus teed ületanud ning veoautolt löögi saanud naisterahvas.