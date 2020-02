Häädemeeste vallas hukkus veoautole ette astunud naine

Täna õhtul juhtus Häädemeeste vallas Tallinna-Pärnu-Ikla maanteel raske liiklusõnnetus, milles hukkus veoautole ette astunud naine.

"Täna kella 18.22 ajal sai häirekeskus teate raskest liiklusõnnetusest Häädemeeste vallas Tallinna-Pärnu-Ikla maantee 141 kilomeetril, kus hukkus teed ületanud ning veoautolt löögi saanud jalakäija," teatas PPA pressiesindaja Indrek Hirs.

Traagiline liiklusõnnetus juhtus Reiu tee bussipeatuse lähistel, kus üle sõidutee bussi peale kiirustanud naine sai veoautolt löögi. Kahjuks olid auto alla jäänud naise vigastused sedavõrd rasked, et ta suri sündmuskohal.

Pärnu välijuht Alvar Vill ütles, et pimedal ajal peab liikluses olema eriti tähelepanelik nii sõiduki juht kui jalakäija, kindlasti peab veenduma, et teeületus on ohutu. "Kuigi naine kandis helkurit, ei olnud sellest antud juhul kahjuks abi. Autojuhi jaoks on kõige paremini näha helkur, mis ripub jalakäija põlve kõrgusel, näiteks kotisanga külge kinnitatud helkurit ei pruugi autojuht üldse märgata," sõnas Vill.

Raske avarii kõigi täpsemate üksikasjade selgitamiseks alustas politsei kriminaalmenetlust.