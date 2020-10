GRAAFIK | Tapmiste arv on võrreldes möödunud aastaga peaaegu kahekordistunud

"Selle aasta esimese üheksa kuuga on koos katsetega registreeritud 43 tapmist ja mõrva, milles on hukkunud 33 inimest. 2019. aastal tapeti samal perioodil 18 inimest," ütles justiitsminister Raivo Aeg.

"Tapmiste ja mõrvade arv hakkas kasvama juba aasta algusest ehk seost eriolukorra ja viirusohuga välja tuua ei saa. Enamik tapmisi on olnud seotud ühise alkoholitarvitamise käigus tekkinud tüliga," selgitas minister.

Tulistamine Lihulas, roolijoodiku põhjustatud õnnetus Saaremaal, nooruki mõrv Ülenurmel

Käesoleva aasta üheksa kuu üks rängemaid mõrvajuhtumeid leidis aset 6. juuni õhtul Lihulas, kus Mikk Tarraste tulistas surnuks kaks inimest. 32-aastane Tarraste sõitis autoga Lihula Olerexi tankla juures otsa nii hoonele kui ka mõnele autole ning jätkas siis sõitu. Tarrastet asus jälitama mootorrattur Virgot Rägastik, et tema asukohast politseile teada anda. Ärritunud Tarraste sõitis aga teelt välja, võttis tulirelva ja tappis mootorratturi. Veidi hiljem sõitis sündmuskoha poole juhuslik sõiduauto, kus viibisid kolm väikelast ja nende vanavanemad. Tarraste avas tule ka nende suunas, tappes autos olnud vanaema ning tabades kaht last ja autot juhtinud vanaisa.



Tapmise statistikasse on arvatud ka tänavu jaanuaris Saaremaal purjus peaga kolm inimest surnuks sõitnud Andres Tarraste tegu. Auto kiirus oli avarii hetkel 138 kilomeetrit tunnis, Kuressaare haiglas mõõdeti rohkem kui tund pärast õnnetust juhi veres alkoholi sisalduseks 3,51 promilli. Kohtuekspertiisi ja kriminalistika keskuses tehtud ekspertiisi tulemuseks oli 1,82 promilli, kuna see põhineb esimesest proovist kolm tundi hiljem võetud proovil. Prokurör Rainer Amur leidis tõendeid kaaludes, et traagilise sündmuseni viinud otsuste jada väärib karistusseadustiku üht tõsisematest kuriteokoosseisudest ehk Reinartit süüdistatakse mõrvas.



Ööl vastu 13. märtsi avastati Kambja vallas Ülenurme aleviku ühe hoone juurest vägivallatundemärkidega nooruki surnukeha. Kokku näeb prokuratuur süüd kuuel noorukil. Neist kolme tegusid iseloomustab muuhulgas paragrahv 114 lõige üks punkt üks - mõrv julmal või piinaval viisil. Ainuüksi selle eest võib noorukeid ees oodata 8-20 aasta pikkune vanglakaristus.