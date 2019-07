GRAAFIK | Rattavaraste lemmik-kuu hakkab lõppema, nutiparklatest pole seni veel ükski kaherattaline kaduma läinud

Vargustest nutikatest rattaparklatest pole politseile senini teada antud. "See aga ei tähenda, et see oleks võimatu, kuid kindlasti on need turvalisemad kui tavalised poe ees olevad rattaparklad. Kahjuks ei ole meil sääraseid nutikaid rattaparklaid linnapildis eriti palju," nentis Kumm.

Kui ollakse oma rattast siiski ilma jäädud, tasub aeg-ajalt kontrollida politsei veebilehte, kuhu kantakse leitud või kurjategijatelt äravõetud rattad, mis on jaoskondades juba pikemat aega seisnud ning mille omanikku pole olnud võimalik tuvastada.

Jalgrattavargusi pole politseil lihtne avastada, sest lukustamata sõiduvahendi puhul istub varas sadulasse, sõidab minema ja mingit märki temast enamasti maha ei jää. Seepärast on oluline, et iga rattaomanik teeks varga elu võimalikult raskeks ja annaks oma panuse selleks, et tema sõiduvahendit ei näpataks.

Politsei tööd aitavad lihtsustada erinevad omanikku tuvastavad meetmed. Üheks näiteks on Bike-ID, mis küll ei aita otseselt jalgrattavargust ennetada, vaid hiljem ratast omanikuga taas kokku viia. Samas on sellele ka alternatiive. Näiteks tasuks rattaomanikul teha ise erimärgistus mõnele detailile ning säilitada jalgratta dokumentatsioon. Mõni kauplus peab soovi korral ka müüdud rataste omanikuregistrit.

Jalgratta varguste arv Loe veel Row Labels 2016 2017 2018 2019 jaanuar 19 23 20 9 veebruar 26 8 13 9 märts 39 24 11 13 aprill 57 34 26 43 mai 118 80 93 53 juuni 116 73 88 67 juuli 127 92 105 august 120 98 99 september 91 59 95 oktoober 62 40 66 november 32 37 47 detsember 18 19 22 Kokku 825 587 685