GRAAFIK | Liikluses on rohkem kriminaalses joobes juhte

Kuigi Eestis on eriolukord, siis see ei takista joodikuid rooli istumast. Võrreldes möödunud aasta sama ajavahemikuga on politsei roolist tabanud 28 kriminaalses joobes juhti rohkem. Ehk siis - möödunud aasta 12. märtsist kuni 13. aprillini tabas politsei roolist 245 kriminaalses joobes juhti, sellel aastal samal ajavahemikul aga lausa 273.



Kokku on joobes juhte vastavalt 546 möödunud aastal-ja 476 sellel aastal - jutt endiselt eriolukorra ajavahemikul tabatuist. Aasta algusest alates tabati möödunud aastal 1637-ning sellel aastal 1687 joobes juhti. Seega, roolijoodikuid on liikluses rohkem.

Nagu tõdes politseimajor Sirle Loigo, siis jah - joobes juhtide üldnumber pole drastiliselt tõusnud, kuid selle numbri sees on tõusnud kriminaalses joobes juhtide osakaal. “Väikene langus üldarvus on tulnud eelkõige nende juhtide pealt, kes on roolist tabatud nö jääknähtudega. Neid me enam nii palju ei taba ja kindlasti on üks põhjus see, et eriolukorra ajal ei tehta viiruse leviku peatamiseks “Kõik puhuvad” reide,” viitas Loigo.

Teine põhjus on see, et jääknähtudega juhid paistavad liikluses vähem silma ning kaaskodanikud ei oska neid seepärast märgata ning neist politseile teada anda. “Optimistlikult usun aga, et neid inimesi (jääknähtudega rooli istujaid) ongi vähem liikluses. Paljud töötavad kodukontoris ja kui eelmisel õhtul on alkoholi tarbimisega liiale mindud, siis ei pea nad praegu hommikul tööle minema. Seetõttu on jääknähtudega sõitmist loodetavasti vähem,” ütles Loigo.

Iga joobes juht on liiga palju ja kuigi kriminaalses joobes rooli istunute kasv ei tundu väga suur - nagu öeldud, eriolukorra ajavahemikus on neid tabatud 28 inimese võrra rohkem kui möödunud aastal samal ajal - tuleb Loigo sõnul arvestada aga sellega, et langenud on ka liiklustihedus.