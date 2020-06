Glasgow's toimunud noarünnakus said viga kuus inimest

BBC värske ülevaate järgi sai täna keskpäeva paiku Glasgow's toimunud noarünnakus viga kuus inimest, nende seas üks politseinik, kelle seis on kriitiline, kuid stabiilne.

Juhtum leidis BBC allikate info järgi aset West George'i tänaval asuvas Park Inn hotellis, mis majutab praegu asüülitaotlejaid.

Politsei teatas, et juhtunut ei käsitleta terrorismiaktina ja olukord on nüüdseks kontrolli all. Laiemale üldsusele ohtu ei ole.

Eelmisel nädalal pussitas üks mees Inglismaal Readingus surnuks kolm inimest. Antud juhtumit käsitleti terrorismiaktina.