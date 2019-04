G4S turvatöötajad pidasid Tallinnas kinni hotellitöötajat vägistada üritanud välismaalase

Naisel õnnestus paanikanuppu vajutades kutsuda kiirelt appi turvatöötajad, kes mehe kinni pidasid ja politseile üle andsid.

21. aprillil kell 5.22 sai turvaettevõtte G4S juhtimiskeskus paanikahäire teate Tallinna vanalinnas asuvast hotellist. Sündmuskohale mõne minutiga saabunud patrullid said info, et hotelli töötajat ründas ning üritas vägistada üks tänavalt hotelli jalutanud soome keelt kõnelev mees.

Naine osutas ründajale vastupanu ja suutis hoolimata raskest olukorrast abi kutsuda, vajutades paanikanuppu. Lisaks võttis ta appi kavaluse, veendes meest, et võtab neile toa. Hotellitoa juurde kõndides koputas naine ühe toa uksele ja kutsus abi. Hotellitoast välja tulnud mees sai aru, et naine on hädas ja läks talle appi. Hotellitöötajat rünnanud mehel õnnestus aga hotelli tagaukse kaudu tänavale põgeneda.

Sündmuskohale jõudnud turvatöötajad asusid kahtlusalust kohe otsima. Samal ajal täpsustas G4S juhtimiskeskuse spetsialist hotelli töötajaga juhtunu asjaolusid. Vestluse käigus teatas naine, et näeb teda rünnanud meest hotelli tagumisest uksest sisenemas. Sellest andis G4S juhtimiskeskus kohe teada turvatöötajatele ja politseile.

Mees üritas hotellis turvatöötajate eest küll põgeneda, kuid tulutult. Ta peeti kinni. Turvatöötajate hinnangul käitus mees ebaadekvaatselt ja oli arvatavasti narkojoobes. Kinnipeetu anti üle politseile, kes juhtunu fikseeris ja toimetas ründaja jaoskonda.