G4S rannavalvurid päästsid Tartus Emajõest uppumisohus noormehe

Vahejuhtum leidis aset veidi peale kella 17, kui G4S rannavalvurid märkasid Emajõel linnaujula juures paadiga patrullides ja rannalistel silma peal hoides, et kolm noormeest on vette minemas. Pealtnäha oli kõik kontrolli all, sest nad tegid ujumisliigutusi. Meesterahvaid edasi jälgides oli aga näha, et ujumine ei tule päris hästi välja. Rannavalvurid hoidsid suplejatel silma peal. Vaid mõni sekund hiljem sattuski üks noormeestest hätta ja ta pea kadus vee alla. Kõrval olnud sõber viipas abi järele.

G4Si rannavalvur ei mõelnud pikemalt ja hüppas paadist vette ning aitas mehe jõest välja. Rannavalvuri sõnul juhtus kõik väga kiiresti ning meesterahvas pääses sedapuhku vaid ehmatusega. Vetelpäästja aitas mehel vee välja köhida, eraldi kiirabi sekkumist päästetu ei vajanud. Vette läinud meesterahvad ei olnud kohalikud ning nende jaoks läks vesi ootamatult sügavaks. Samuti ei osanud nad jõe vooluga arvestada. Samas püsisid suplema läinud meesterahvad kenasti poidega piiritletud alal. Mehed olid pärast rannas natuke aega edasi ning tulid ja tänasid rannavalvureid.

G4S rannavalvurid tuletavad meelde, et vette minnes tuleb hinnata kriitiliselt enda ujumisoskust. Samuti tuleb mõista erinevate veekogude iseärasusi. Jõgi võib sarnaselt järvesilmaga minna järsult sügavaks, lisaks tuleb arvestada vee vooluga.

G4S rannavalvurid aitavad tagada rannaliste ohutust 21 supelrannas Tallinnas, Tartus, Võrus, Otepääl, Elvas, Põlvas, Türil, Paides, Haapsalus ja Pärnus.