FOTOD | Võhmas langesid 37-aastase naise noarünnaku ohvriks 8 ja 10 aasta vanused lapsed. Nende vigastused on tõsised

Mari Eesmaa reporter Kenno Soo foto- ja videoreporter Kristjan Jõevere

Täna kella 17.50 paiku sai häirekeskus teate, et Võhma linnas Kalevi tänaval kortermaja trepikojas on kaks vigastatud last vanuses 8 ja 10 eluaastat.