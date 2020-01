FOTOD | Viru keskusele ja Kristiine keskusele tehti pommiähvardused. Inimesi evakueeritakse

Ähvardused tehti pea üheaegselt. Lugejad kirjeldasid, et käib evakueerimine ning mõlema keskuse juures on palju tuletõrjeautosid ning politseipatrulle.

"Kõlasid häiresignaalid ja inimestel paluti majast lahkuda," kirjeldab Kristiine keskuse külastaja. Tema sõnutsi paanikat ei tekkinud.

Päästeameti kõneisik kinnitas Delfile, et tegu on pommiähvardustega, politseist seda veel ei kinnitatud. Küll lisati PPAst, et evakueerimine veel käib (kella 19.45 seisuga).

Uudis on täiendamisel.

Viimati oli Tallinnas keskustele suurem pommiähvarduste laine mullu kevadel. 31. märtsil tehti pommiähvardus Viru keskusele, Kristiine keskusele, Rocca Al Mare keskusele ja Arsenali keskusele. Järgmisel päeval tehti ähvardus ka Nautica keskusele ning uuesti Viru keskusele, lisaks veel mitmele ettevõttele. Teated tulid asutustele e-kirja teel.

Pea kuu aega hiljem tehti ähvardus Ülemiste keskusele. Hiljem selgus, et Ülemiste juhtumi puhul oli tegu poisikeste tembuga. Kas 31. märtsi ja 1. aprilli ähvarduste tegija on tabatud, pole uudistest läbi käinud.