FOTOD | Viljandist varastati 59 aastat tagasi toodetud Volga, mille turuväärtus on ligi 50 000 eurot

Toimetas: Riho Nagel reporter-toimetaja Greete Palgi RUS 97

Varastatud Volga Facebooki grupp "Sind on märgatud, Viljandis"

Viljandist Jakobsoni tänavalt varastati pühapäeval haagis koos sellel seisnud 1961. aastal toodetud tumehalli Volgaga. Autoomanik märkis, et tegemist on uueväärse sõidukiga, mille turuväärtus on ligi 50 000 eurot.