FOTOD | Viljandis vajus veok keldrisse, peale päästetöid täideti lõks liivaga

Kohale kutsuti tõstuk, kes aitas veoki august välja. Politsei piiras augu lindiga ümber ning esmaspäeval täideti ohtlik auk liivaga.

Veoautoga oli peale väljatõmbamist võimalik ka edasi sõita.

Tegemist on kohaga, kus vanasti oli hoone. Majad on lammutatud, aga keldrid on alles jäänud.