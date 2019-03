FOTOD | Viljandis põles mahajäetud hoone

Täna hommikul kell 7:44 sai häirekeskus teate, et Viljandis Uku tänaval põleb maja kolmas korrus, mis oli tundmatu isiku poolt põlema pandud.

Kui päästjad sündmuskohale jõudsid, oli kolmas korrus paksult suitsu täis ning põles põrand umbes ruutmeetri ulatuses. Kuna maja uksed olid kõik kinni, siis päästjad said kolmandale korrusele minna ainult redeli abil ja akna kaudu.

Tulekahju kustutati ning ruumid tuulutati. Kedagi majast ei leitud. Tulekahju võis alguse saada põrandale tehtud lõkkest. Hoone seisab tühjana ning kuulub Tallinna Kaubamajale, kes on lubanud hoone lähemal ajal ka lammutada.

Päästjate esmasel vaatlusel selgus, et teise korruse rõdu uks on lahti ning sealt on suure tõenäosusega sisse mindud.

Viimati põles sama maja eelmise aasta oktoobris, siis oli ka tegemist süütamisega.