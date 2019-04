FOTOD | Viljandis põles kunagine pesumaja

Kenno Soo foto- ja videoreporter RUS

Täna kell 9.32 sai häirekeskus teate, et Viljandis Tartu tänaval tuleb mahajäetud majast suitsu. Tegemist on kunagise pesumajaga, mis on viimased 25 aastat seisnud tühjana.