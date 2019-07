FOTOD | Viljandimaal vajus mees järves vee alla. Päästjate sõnutsi oli ta purjus ning eiras sõprade manitsusi

Eile kell 21.45 teatati, et Viljandi vallas Holstre külas läks mees Holstre järve ujuma ning vajus vee alla.

Pinnaltpäästjatel ei õnnestunud kadunud 44-aastast meest üle tunnise otsimise järel leida. Päästetöö juhi kogutud info põhjal oli järve ujuma läinud mees enne kala püüdnud ja alkoholi tarvitanud ning läks üle järve ujuma hoolimata sõprade keelamisest ja palvetest. Juhtumi asjaolude selgitamise ja kadunud mehe otsimisega tegeleb edasi politsei.

Päästjad hoiatavad, et joobes ujuma minek on eluohtlik. Alkoholi tarvitanud inimene hindab oma võimeid üle, ei tunneta ohtu ning riskib oma elu ja tervisega. Igal aastal kaotab vees elu üle 40 inimese, kellest paljud on täies elujõus noored mehed.