FOTOD | Viljandimaal sulges kraavi sõitnud veoauto maanteel liikluse

liiklus on sündmuskohal suletud, kuna puksiir üritab autot teele tõmmata. Kuna masina tsistern on täis, siis esimese korraga ei õnnestunud autod välja tõmmata. Purunes ka natuke veoki esiosa kinnitus, kuna masin on väga raske. Hetkel on veel teadmata millal tee avatakse.

