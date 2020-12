FOTOD | Viljandimaal sulges kraavi sõitnud veoauto maanteel liikluse

liiklus on sündmuskohal suletud, kuna puksiir üritab autot teele tõmmata. Kuna masina tsistern on täis, siis esimese korraga ei õnnestunud autod välja tõmmata. Purunes ka natuke veoki esiosa kinnitus, kuna masin on väga raske.

Esalgsetel andmetel tagurdas veoauto Mercedes-Benz oma koduhoovist välja, kuid seni teadmata põhjustel tagurdas tagumise osaga kraavi.

Kell 10.44 teatas maanteeamet, et veok on teelt eemaldatud.