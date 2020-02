FOTOD | Viljandimaal põrkasid kokku veok ja maastur. Suur roll oli avariis libedusel

Kokku põrkasid veoauto Volvo ja BMW maastur.

Esialgsetel andmetel kaotas BMW libedal tee sõiduki üle juhitavuse ning sõitis Volvole külje pealt sisse. Veoauto paiskus kraavi külili ning BMW sai pidama samuti kraavis.

Kiirabi vaatas autojuhid üle ning vigastusi neil ei tuvastatud.

Ilmaolude kohta on ilmateenistus teada andnud, et täna õhtul ja öösel on enamasti pilves ilm ning mitmel pool sajab jätkuvalt lund, kohati ka lörtsi. Põhja-Eestis võib tuisata.

Õhutemperatuur langeb õhtupoole veidi alla nulli ja öösel miinuspoolele. Värskelt sadanud lumi ja lörts põhjustavad teedel libedust.