FOTOD | Veerenni raudteeülesõidul jäi jalgrattur rongi alla ja hukkus

Täna ennelõunal juhtus Tallinnas Veerenni tänava raudteeülesõidul õnnetus, kus jalgrattaga raudteed ületanud mees jäi rongi alla.

"Politsei sai täna kell 10.34 teate, et Tallinnas Veerenni raudteeülesõidul jäi meesterahvas rongi alla," ütles PPA pressiesindaja Annika Maksimov.

Esialgse info kohaselt ületas mees raudtee ülekäiku selleks ettenähtud kohas jalgratta seljas.

Mees hukkus rongi löögist saadud vigastustesse sündmuskohal. Mehe isik on hetkel tuvastamisel.

Sündmuskohal töötavad politseinikud ja kõik juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Rongireisija: inimesed on rahulikud ja ootavad

Elroni veebilehe andmetel hilines kell 10.39 Tartust Tallinnasse jõudma pidanud reisirong.

Rongis viibiva inimese sõnul on reisijad üldiselt rahulikud ja ootavad, mis edasi saab. "Teenindajad andsid infot üsna kohe, et inimene on rongi alla jäänud. Kõik on rongis kinni, kedagi välja ei lasta. Rongis õhku on, palav pole, pigem jahe. Kohal on nii kiirabi, politsei kui ka päästeamet ning Elroni enda töötajad," kirjeldas reisija.

"Elroni klienditeenindaja käib ringi, rahustab inimesi ning vastab tekkinud küsimustele," lisas reisija.

Uudis on täiendamisel!