FOTOD | Vandaalid käisid kommunismiohvrite memoriaali rüüstamas

See pole aga sugugi mitte esimene kord, kui memoriaali on rüüstatud. Kaks aastat tagasi sodisid lapsed memoriaali seintele teravate esemetega meetripikkuseid jooni ja veidraid kujundeid. Kahjustada said mitmed memoriaali osad ning allolevast videost on näha ka kohutavaid kujundeid.

„Kutsume üles kõiki inimesi, kes memoriaali külastavad, ala korrashoidu hoolivalt suhtuma ning rikkumistest teatama. Memoriaal on pühendatud kõigile Nõukogude Liidu terrori all kannatanud Eesti inimestele, ent see on ka sümboolne hauatähis. Suur osa hukkunud kommunismiohvritest, kelle nimed on mälestusseinale kantud, puhkavad teadmata kohtades. Mälestusalast on saanud meie inimesi ühendav eriline paik. Memoriaalis vandaalitsenud isikud peavad oma tegu sügavalt häbenema,“ ütles toona Eesti Mälu Instituudi juhatuse liige Meelis Maripuu.

Üks foto veel tänasest.

Erakogu