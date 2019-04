FOTOD | Vanaproua kodu hävis põlengus. Abi kutsumiseks pidi ta jätma oma lausleekides kodu ja tõttama naabrite juurde

Kella 18 paiku said Viljandimaa päästjad teate, et Pulleritsu külas põleb elumaja. Päästjate saabudes põles ühekorruseline elumaja lausleegis, katus oli sisse kukkunud.

Esialgu saadeti päästjad kulupõlengule, sest metsa tagant nähti suitsusammast tõusmas ning kõrval küla elanikud arvasid, et tõenäoliselt põleb kuskil kulu. Ühel hetkel tuli aga täpsustatud info, et leekides on hoopiski elumaja.

Kohalike sõnul elas hoones vanem naine, kes läks jalgsi naabrite juurde abi kutsuma. Mööda metsateed oli vaja minna umbes 500-600 meetrit.

Suurest maanteest talumajani viiv tee oli aga niivõrd pehme, et kaks päästeautot jäid sinna kinni ja see mõjutas ka pritsumeeste tööd. Õnneks leiti maja lahedalt väike tiik, kust vett saadi. Ühe kohaliku mehe eritehnika abil saadi pääste autod taas liikuma.

Proua, kelle kodu põlema läks, sai majast ise välja. Meedikud viisid ta tervisekontrolliks haiglasse. Hoone sisemus hävis täielikult, seinad jäid osaliselt püsti. Millest tulekahju alguse sai, ei osanud päästjad veel öelda, see selgub uurimise käigus.